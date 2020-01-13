Власти Прикамья готовы тратить на пиар в интернете по 40 тысяч рублей в день

Итоги конкурса на информирование населения в СМИ власти Прикамья подведут 6 февраля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Администрация губернатора Пермского края ищет подрядчика, который в 2020 году разместит 1430 региональных новостей в сетевых СМИ. Информация об аукционе опубликован на федеральной электронной площадке. За пиар в интернете власти готовы заплатить 14,3 млн рублей (около 40 тысяч рублей в день).

«Услуги в рамках настоящего технического задания включают в себя: подготовку по заявкам заказчика информационных материалов о приоритетных направлениях социально-экономического развития Пермского края <…> размещение каждого из информационных материалов не менее чем в трех сетевых изданиях», — сказано в техническом задании.

Материалы должны размещаться в заранее согласованных сетевых СМИ. Три из которых имеют не менее одного миллиона посетителей в сутки, три — не менее 50 тысяч посетителей, два — не менее 700 тысяч человек в сутки. Оставшиеся четыре могут быть региональными, где среднесуточное число посетителей — 4500. При этом до 50% всех материалов по требованию заказчика должны публиковать именно на федеральных ресурсах с большим количеством посетителей.

Один из пермских медиаменеджеров на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что это обусловлено тем, что администрация губернатора хочет создать положительный образ главы региона на федеральном уровне. В частности, из-за низких рейтингов и пристального внимания со стороны полпредства Президента в Приволжском округе, к тому же, по его мнению, это еще и общий тренд. «Есть реалии того, что смотрят и читают люди. Уходят от печати и ТВ в интернет. Поэтому и администрация губернатора переносит большую часть активности на интернет площадки», — добавляет он.

«URA.RU» направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края с просьбой прокомментировать, как изменилась структура финансирования СМИ в 2020 году и сколько в общей сложности власть Прикамья потратит на информирование населения о своей деятельности.