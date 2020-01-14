13 января 2020

В Польше решили не отмечать 75-летие освобождения от фашистов. Захарову такая позиция удивила

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Мария Захарова не понимает, почему в Польше игнорируют дату освобождения столицыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Варшавы объявили, что в городе не будут официально отмечать 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. В российском МИД такому решению удивились.

Отказ польских властей праздновать дату освобождения от фашизма удивил официального представителя МИД Марию Захарову. «Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?», — написала сотрудник ведомства на своей странице в Facebook.

Представитель МИД подчеркнула, что параллельно с этим в Польше искажают предпосылки начала Второй мировой войны и предвоенную ситуацию тех лет. «Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — подытожила Захарова.

Датой освобождения столицы Польши считается 17 января 1945 года. Тогда советские войска смогли освободить город по ходу Варшавско-Познанской наступательной операции, начавшейся 14 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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