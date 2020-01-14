Власти Варшавы объявили, что в городе не будут официально отмечать 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. В российском МИД такому решению удивились.
Отказ польских властей праздновать дату освобождения от фашизма удивил официального представителя МИД Марию Захарову. «Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?», — написала сотрудник ведомства на своей странице в Facebook.
Представитель МИД подчеркнула, что параллельно с этим в Польше искажают предпосылки начала Второй мировой войны и предвоенную ситуацию тех лет. «Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — подытожила Захарова.
Датой освобождения столицы Польши считается 17 января 1945 года. Тогда советские войска смогли освободить город по ходу Варшавско-Познанской наступательной операции, начавшейся 14 января.