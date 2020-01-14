На Ямале пенсионер совратил девочку-подростка, обещая жениться

Девушка-подросток, которую совратил пенсионер, еще не достигла 16 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Салехарда совратил несовершеннолетнюю девушку-подростка. Уголовное дело против мужчины уже передано в городской суд, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

«Мужчина на допросах вину признал полностью. Но настаивал на том, что он очень любит эту девочку и хочет на ней жениться», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в апреле прошлого года 62-летний мужчина совратил несовершеннолетнюю, хотя знал о ее возрасте. О происшествии стало известно через женскую консультацию, куда пришла девушка. Оказалось, что она беременна.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.