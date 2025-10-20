Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО рыбакам запретили выходить на лед

Власти Ноябрьска и Надыма запретили жителям выходить на лед
20 октября 2025 в 12:35
Жителей ЯНАО начнут штрафовать за выход на лед

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надымском районе ЯНАО с 20 октября жителям запретили выходить на лед, сообщает пресс-служба мэрии. В Ноябрьске запрет начнет действовать с 22 октября и продлится до 30 ноября, следует из текста постановления городских властей. Нарушителей будут штрафовать.

«В Надымском районе с 20 октября установлен запрет выхода людей и выезда самоходных транспортных средств на лед. Родителям особенно важно провести беседы с детьми и напомнить им, что игры на льду — опасное развлечение», — сообщает пресс-служба администрации Надымского района в telegram-канале.

В ЯНАО за нарушение запрета выхода на лед предусмотрены штрафы. Для граждан — от 500 до 1,5 тысячи рублей. Для владельцев транспортных средств, выехавших на ледовую поверхность водного объекта, — от 2 до 10 тысяч рублей.

В Салехарде запрет выхода на лед ввели еще 14 октября. Несмотря на это, детей продолжают замечать на льду за опасными играми. Какая толщина льда считается безопасной, и что делать человеку, если все-таки он провалился в воду — читайте в специальном материале URA.RU.

