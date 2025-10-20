Пять тысяч проверок и 70 нарушений: в Салехарде прошли массовые рейды на дорогах
Всего сотрудники Госавтоинспекции проверили более пяти тысяч авто
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Салехарде (ЯНАО) с 13 по 17 октября прошли массовые проверки автотранспорта. Сотрудники Госавтоинспекции проверили более пяти тысяч автомобилей, благодаря чему выявлено 70 нарушений правил дорожного движения.
«В Салехарде Госавтоинспекция провела массовые проверки транспортных средств. В период с 13 по 17 октября сотрудники Госавтоинспекции провели „сплошные проверки“ транспортных средств. За пять дней инспекторы проверили свыше пяти тысяч автомобилей и выявили 70 нарушений правил дорожного движения», — написано в telegram-канале ведомства.
Так, зафиксировано 14 случаев нарушения правил перевозки детей и пять фактов игнорирования ремней безопасности. Также установлено, что четверо водителей управляли автомобилями, не оплатив ранее назначенные административные штрафы, еще четверо — находились за рулем транспортных средств с техническими неисправностями.
Подобные проверки проводятся для повышения безопасности на дорогах и предупреждения аварийных ситуаций. Особое внимание уделялось вопросам детской безопасности и дисциплине среди водителей, ранее привлекавшихся к ответственности. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила, поскольку ответственность каждого обеспечивает безопасность на дорогах региона.
