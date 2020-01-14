У ямальского производителя оленины нашли в цехах грязь и плесень

Условия для попадания в продукцию грязи и образования плесени были обнаружены на агрофирме «Приполярная» в селе Красноселькуп (ЯНАО) инспекторами Россельхознадзора. Материалы проверки на предприятии, специализирующемся на разведении оленей, переданы в мировой суд Красноселькупского района.
«Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер не обеспечивают защиту от скопления грязи, осыпания частиц в производимую продукцию, образования конденсата и плесени», — сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Кроме того, руководством фирмы не был определен график уборки, мойки и дезинфекции производственных цехов.
Внеплановая проверка в «Приполярной» проводилась в декабре прошлого года. Инспекция также установила, что агрофирма не разработала и не применяет системы контроля качества продукции и ее пищевой безопасности, а перечень опасных факторов процесса производства не определен.
Должностные лица предприятия по итогам проверки привлечены к административной ответственности, материалы переданы в суд. Агрофирме выдано предписание на устранение нарушений.
Редакция «URA.RU» попыталась связаться с руководством агрофирмы для получения комментариев. По указанным в открытых источниках телефонам дозвониться до предприятия не удалось.