На Ямале браконьер заплатит крупную сумму за убийство двух лосей

Мужчина добыл двух лосей в запретный для охоты период Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Суд Красноселькупского района ЯНАО признал виновным 28-летнего жителя села Толька в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба. Мужчине назначен штраф и он выплатит ущерб за добычу двух лосей в запретный период. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В феврале 2025 года мужчина, находясь на территории общедоступных охотничьих угодий Красноселькупского района, на участке протоки реки Таз, в период запрета охоты на копытного дикого животного вида лось, а также не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, незаконно добыл двух особей лося (самца и самки)», — говорится в сообщении прокуратуры. Браконьер разделал туши животных с помощью ножа и бензопилы. Размер причиненного ущерба составил 640 тысяч рублей.