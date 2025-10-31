Концерты, фестивали и «Ночь искусств» на День народного единства: куда сходить на Ямале в выходные

В Надыме пройдет «Ночь искусств» с чаепитием и викторинами Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

Жителей Ямала ждут три выходных дня подряд — с 2 по 4 ноября — в честь Дня народного единства. В городах округа подготовили насыщенную программу: масштабные концерты, этнофестивали, творческие мастер-классы, «Ночь искусств» и даже арт-ужин в стиле «хтонь». Салехард приглашает на зажигательную подростковую вечеринку, Лабытнанги — на патриотические концерты, а Новый Уренгой и Надым — на фестивали субкультур и мистические встречи. Самые яркие события — в подборке URA.RU.

2 ноября, воскресенье

Этнофестиваль в Горнокнязевске

Этнопарк в Горнокнязевске с 15:00 до 19:00 проведет большой этнофестиваль в рамках «Ночи искусств». Гостей ждут интерактивные площадки, мастер-классы по народным промыслам и лекция об искусственных нейронных сетях. В программе — выступление робота-трансформера, представление кукольного театра «Жужа» и концертные номера. Хедлайнер — московский коллектив «Полынь фолк». Вход свободный.

«Ночь искусств» в Национальной библиотеке Салехарда и танцевальный этновечер

Национальная библиотека в Салехарде ждет гостей в 17:00. Мероприятие начнется с фестиваля русских народных костюмов «Русский шик» и поэтического перформанса. Для детей подготовили театрализованную программу с Бабой Ягой и Кикиморой. Вход свободный.

Окружной центр национальных культур Салехарда с 18:00 до 20:00 приглашает на танцевальный этновечер. Гости погрузятся в мир национальной музыки, обычаев и зажигательных танцев. Цена билета — от 500 рублей.

Концерт «В одно рукопожатие» в поселке Харп

Дом культуры «Сияние Севера» в поселке Харп с 15:00 до 17:00 проведет концерт «В одно рукопожатие». Выступят вокальные и хореографические коллективы с композициями о Родине и дружбе. Цена билета — от 400 рублей.

«Русская Хтонь»: Арт-ужин с нечистью для взрослых в Надыме

В городе пройдет арт-ужин «Русская Хтонь» в музее и «Ночь искусств» с чаепитием и викторинами. Посетители смогут окунуться в мир древнеславянской мифологии и народных верований. В ходе события гости узнают, каких духов почитали древние славяне, и как легенды о сверхъестественных существах объясняли устройство мира.

3 ноября, понедельник

Мастер-классы и рок-концерт в Салехарде

Центр досуга «Притяжение» приглашает подростков от 14 лет на неоновую интеллектуальную вечеринку «Зажигай на 430». Мероприятие посвящено юбилею города и «Ночи искусств». В программе — квиз, мастер-классы, турнир по аэрохоккею и зажигательная музыка. Участие бесплатное, требуется запись по телефону.

Окружной дом ремесел Салехарда с 18:00 до 23:00 ждет гостей на «Ночь искусств» в тематике «Современное искусство». Посетителей ждут мастер-классы, десерт-арт, живопись в темноте и перформансы. Хедлайнер — рок-группа «Чистый ЛистЪ». Вход свободный.

Также окружной центр национальных культур города в 20:50 представит концерт «Искусство. Творчество. Вдохновение», где классика встречается с современностью. В программе — уникальное сочетание эпох, импровизация и новое звучание традиционных мотивов. Возрастное ограничение 16+. Цена билета — от 800 рублей.

Представление «Велик народ, что в братстве живет» в Лабытнанги

Городской дом культуры Лабытнанги с 15:00 до 17:00 проведет концерт, посвященный дружбе народов. В программе — музыка и танцы разных культур России. Цена билета — от 400 рублей.

4 ноября, вторник

Концерт группы «Город 312» в Новом Уренгое

Городской дворец культуры «Октябрь» в Новом Уренгое с 4 по 8 ноября приглашает на концерт легендарной группы «Город 312». Прозвучат всенародно любимые хиты «Обернись», «Останусь» и другие. Цена билета — от 1000 рублей.

Праздничная программа ко Дню народного единства в Новом Уренгое