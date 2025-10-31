На Ямале готовятся массовые проверки водителей

Рейды по всему ЯНАО стартуют с 1 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 ноября, по всему Ямало-Ненецкому автономному округу пройдут массовые рейды Госавтоинспекции. Основной упор сотрудники ГИБДД сделают на выявление нетрезвых водителей, превышение установленной скорости, нарушение требований при перевозке детей и отсутствие пристегнутых ремней безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ ЯНАО.

«Также в течение всех предстоящих выходных и праздничных дней сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено участкам вблизи мест массового скопления людей и другим потенциально опасным зонам», — отметили в официальном telegram-канале ведомства.