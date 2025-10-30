Логотип РИА URA.RU
Некоторые города Ямала отметят День народного единства без спиртного

На Ямале в День народного единства запретят продажу алкогольных напитков
30 октября 2025 в 19:56
Запрет коснулся не всех муниципалитетов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В некоторых муниципалитетах Ямала запретят розничную продажу алкоголя 4 ноября, в День народного единства. Об этом сообщают ямальские власти.

«На территории отдельных муниципальных образований 4 ноября 2025 года установлен днем проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства», — сообщают в окружном департаменте экономики. Ограничения будут действовать для розничной сети Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Муравленко, Приуральского, Шурышкарского, Красносельскупского районов.

По данным источника, ограничения установлены не для всех населенных пунктов. Они не коснутся Губкинского, Ноябрьска, Надыма.

