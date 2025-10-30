Некоторые города Ямала отметят День народного единства без спиртного

Запрет коснулся не всех муниципалитетов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В некоторых муниципалитетах Ямала запретят розничную продажу алкоголя 4 ноября, в День народного единства. Об этом сообщают ямальские власти.

«На территории отдельных муниципальных образований 4 ноября 2025 года установлен днем проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства», — сообщают в окружном департаменте экономики. Ограничения будут действовать для розничной сети Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Муравленко, Приуральского, Шурышкарского, Красносельскупского районов.