Уволенному врачу санавиации из ЯНАО выплатят компенсацию за моральный ущерб

Костенко получит компенсацию за невыплату ежегодных премий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уволенная врач санавиации из ЯНАО Наталья Костенко, которая боролась за права медиков, добилась моральной компенсации за невыплату ежегодных премий ко Дню медицинского работника. Об этом сообщатся в решении Салехардского городского суда.

«Поскольку суд пришел к выводу о нарушении права истца на своевременное получение причитающихся к выплате денежных средств, чем работодателем ущемлены ее трудовые права, с ответчика следует взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда, в размере 5 000 рублей, а потому в данной части требования Костенко Н.А. подлежат удовлетворению», — говорится в решении суда.

Также Салехардская окружная клиническая больница должна выплатить Костенко социальную выплату за 2024 год в общей сумме 22 500 рублей, и компенсацию за ее несвоевременную выплату за период с 12.06.2024 года по 15.09.2025 года в размере 13 522,50 рублей. Помимо этого, суд обязал медучреждение заплатить госпошлину в размере четырех тысяч рублей.

Продолжение после рекламы