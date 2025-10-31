Девушка эвакуировалась самостоятельно до приезда пожарных Фото: Илья Московец © URA.RU

На улице Комбинатской, 17Б в Салехарде (ЯНАО) произошел крупный пожар. По состоянию на 22:01 пожар еще не полностью ликвидирован. Уточняется, что одна из пострадавших, девушка с отравлением продуктами горения, самостоятельно обратилась в приемный покой окружной больницы. Об этом пишет пресс-служба МЧС России по ЯНАО в telegram-канале.

«В 17 часов 38 минут ликвидация открытого горения. Пострадала девушка, которая обратилась в приемный покой окружной больницы, предварительный диагноз — отравление продуктами горения», — сообщают в посте.

Возгорание устраняется силами пожарно-спасательных подразделений. На месте работают дознаватели МЧС для установления причин пожара и определения виновных лиц. Информация о возможном ущербе уточняется.

1/3 Пожар на Комбинатская,17Б в Салехарде Фото: telegram-канал МЧС России по ЯНАО