Происшествия

Пожары

При пожаре в Салехарде одна ямалка госпитализировалась с отравлением дымом до приезда МЧС. Фото

При пожаре в ЯНАО девушка госпитализировалась с отравлением дымом до приезда МЧС
31 октября 2025 в 06:10
Девушка эвакуировалась самостоятельно до приезда пожарных

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

На улице Комбинатской, 17Б в Салехарде (ЯНАО) произошел крупный пожар. По состоянию на 22:01 пожар еще не полностью ликвидирован. Уточняется, что одна из пострадавших, девушка с отравлением продуктами горения, самостоятельно обратилась в приемный покой окружной больницы. Об этом пишет пресс-служба МЧС России по ЯНАО в telegram-канале.

«В 17 часов 38 минут ликвидация открытого горения. Пострадала девушка, которая обратилась в приемный покой окружной больницы, предварительный диагноз — отравление продуктами горения», — сообщают в посте.

Возгорание устраняется силами пожарно-спасательных подразделений. На месте работают дознаватели МЧС для установления причин пожара и определения виновных лиц. Информация о возможном ущербе уточняется.

Пожар на Комбинатская,17Б в Салехарде

Фото: telegram-канал МЧС России по ЯНАО

Ранее URA.RU сообщало, что после этого возгорания жителям помогают с переселением. По словам мэра Салехарда Алексея Титовского, пожар начался в гараже и перекинулся на жилье, к которому он примыкал.

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

