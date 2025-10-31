Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Три города Ямала получили планы развития и поддержку на федеральном уровне

Правительство РФ одобрило планы развития трех городов ЯНАО до 2035 года
31 октября 2025 в 11:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Программа планирования запланирована на 10 лет

Программа планирования запланирована на 10 лет

Фото: Илья Московец © URA.RU

Комплексные мастер-планы социально-экономического развития Ноябрьска, Нового Уренгоя и агломерации Салехард — Лабытнанги одобрены на федеральном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. Документы предусматривают модернизацию инфраструктуры, строительство жилых и промышленных объектов, благоустройство общественных пространств до 2035 года. 

«В ближайшие 10 лет в опорных городах Ямала планируется обновить жилищный фонд, построить промышленные, транспортные, образовательные и культурные объекты», — отметили на портале окружного правительства. Особое внимание будет уделено развитию туризма, благоустройству общественных пространств и обновлению инфраструктуры ЯНАО. При составлении документов учитывались пожелания жителей относительно развития культуры, образования, спорта и досуга.

Мастер-планы предусматривают, что Новый Уренгой станет центром по добыче газа, Ноябрьск продолжит усиливать ведущие позиции по добыче трудноизвлекаемой нефти и газового конденсата. Агломерация Салехард—Лабытнанги станет центром туризма с развитием современной инфраструктуры и логистики.

Продолжение после рекламы

«До 2035 года мы реализуем несколько десятков мероприятий, направленных на улучшение городского пространства, привлечение капитала и рост турпотока. Эта работа серьезно улучшит качество жизни людей, расширит рынок труда и сыграет важную роль в достижении национальных целей развития», — приводит портал правительства ЯНАО слова директора окружного департамента экономики Валерия Миронова. Развитие городов Ямала обеспечит укрепление позиций России в Арктическом регионе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал