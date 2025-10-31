Три города Ямала получили планы развития и поддержку на федеральном уровне

Программа планирования запланирована на 10 лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Комплексные мастер-планы социально-экономического развития Ноябрьска, Нового Уренгоя и агломерации Салехард — Лабытнанги одобрены на федеральном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. Документы предусматривают модернизацию инфраструктуры, строительство жилых и промышленных объектов, благоустройство общественных пространств до 2035 года.

«В ближайшие 10 лет в опорных городах Ямала планируется обновить жилищный фонд, построить промышленные, транспортные, образовательные и культурные объекты», — отметили на портале окружного правительства. Особое внимание будет уделено развитию туризма, благоустройству общественных пространств и обновлению инфраструктуры ЯНАО. При составлении документов учитывались пожелания жителей относительно развития культуры, образования, спорта и досуга.

Мастер-планы предусматривают, что Новый Уренгой станет центром по добыче газа, Ноябрьск продолжит усиливать ведущие позиции по добыче трудноизвлекаемой нефти и газового конденсата. Агломерация Салехард—Лабытнанги станет центром туризма с развитием современной инфраструктуры и логистики.

