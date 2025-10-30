Пробки с двух сторон: движение через переправу Салехард — Лабытнанги парализовало из-за шторма. Скрин
Порывы ветра достигают 10,3 м/с
Фото: Илья Московец © URA.RU
На переправе Салехард — Лабытнанги движение паромов временно приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. На подъездах к переправе образовалась масштабная пробка, о чем свидетельствуют данные с камер наблюдения.
«Текущее состояние: Паромная переправа. Движение паромов приостановлено», — сообщает чат-бот «Переправа ЛБТ-СХД».
Скорость ветра в районе переправы достигает 10,3 метров в секунду при температуре -8,5 градусов. Паромы возобновят работу после улучшения погодных условий.
Камера на КПП со стороны города Лабытнанги
Фото: Официальный сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО перевозчик приостановил движение паромов через Обь между Салехардом и Лабытнанги. По данным на 30 октября 2025 года, паромная навигация полностью остановлена из-за погодных условий.
