Порывы ветра достигают 10,3 м/с Фото: Илья Московец © URA.RU

На переправе Салехард — Лабытнанги движение паромов временно приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. На подъездах к переправе образовалась масштабная пробка, о чем свидетельствуют данные с камер наблюдения.

«Текущее состояние: Паромная переправа. Движение паромов приостановлено», — сообщает чат-бот «Переправа ЛБТ-СХД».

Скорость ветра в районе переправы достигает 10,3 метров в секунду при температуре -8,5 градусов. Паромы возобновят работу после улучшения погодных условий.

1/2 Камера на КПП со стороны города Лабытнанги Фото: Официальный сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа