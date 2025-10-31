Зарплаты инженеров-механиков на Ямале значительно превысили среднероссийские показатели

Инженеры-механики в ЯНАО могут рассчитывать на зарплату в 180 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медианная зарплата инженеров-механиков в ЯНАО достигла 134,8 тысячи рублей за девять месяцев текущего года, что на 38% превышает среднероссийский показатель. Об этом URA.RU сообщили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Уровень конкуренции за рабочие места среди инженеров-механиков в ЯНАО составляет 14,9 резюме на вакансию, что превышает норму в 7,9. Это означает отсутствие дефицита специалистов», — отметили эксперты платформы. Соискатели в округе рассчитывают на зарплату в 180 тысяч рублей, что на 33% выше предложений работодателей, также на Ямале самые высокие зарплаты инженерам в УрФО.

В топ-10 наиболее популярных навыков для инженеров-механиков в 2025 году вошли: техническое обслуживание — упоминается в 15% вакансий, ремонтные работы — 11%, монтаж оборудования — 6%. Эксперты добавили, что за четыре года работодатели стали чаще искать специалистов с навыками пуско-наладочных работ (рост на 129%), диагностики оборудования (плюс 66%) и диагностики неисправностей (плюс 53%).

