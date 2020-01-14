Новый глава тюменского управления МЧС пообещал загнать журналистов в дымовую камеру

Врио начальника ГУ МЧС по Тюменской области представили 30 декабря Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Врио начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян хочет загнать журналистов в дымовую камеру. Об этом он рассказал на своей первой после назначения на должность пресс-конференции. Таким оригинальным образом он собирается наладить взаимодействие со СМИ

«Мы хотим по-новому наладить взаимодействие с тюменскими журналистами. В том числе, за счет понимания тонкостей нашей профессии. Весной я хотел бы собрать представителей СМИ, одеть в защитные костюмы и отправить в дымовую камеру, а после этого дать им в руки брандспойт и отправить на учебный пожар», — сказал журналистам Хачатрян

Также он рассказал, что не планирует проводить кадровые перестановки. Его устраивает, как в регионе налажена работа.

Нового главу регионального управления МЧС представили подчиненным 30 декабря 2019 года. Артур Хачатрян ранее служил заместителем начальника ГУ МЧС России по Мурманской области. Прежний руководитель тюменского ведомства Юрий Алехин ушел на пенсию годом ранее.