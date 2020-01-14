Улицы города на Ямале признали опасными для жизни

Некоторые улицы Нового Уренгоя во время проверки прокуратура признала небезопасными для жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
«Выявленные нарушения создают угрозу безопасности неопределенного круга лиц — участников дорожного движения», — сообщили в прокуратуре.
В ходе проверки специалистами надзорного ведомства были обнаружены многочисленные нарушения: «На улицах города не обеспечено наличие элементов обустройства остановочных пунктов, наличие тротуара, искусственного освещения, обустроенного пешеходного перехода по направлению движения пешеходов, наличие парковочных мест для стоянки большегрузного транспорта».
Городской прокурор Алексей Изместьев подал иск в суд, в котором потребовал от мэрии устранить нарушения. Суд удовлетворил его требования. В пресс-службе надзорного ведомства также отметили, что после вступления решения суда в законную силу контролировать его исполнение также будет прокуратура города.
В пресс-службе горадминистрации «URA.RU» сообщили, что в сообщении прокуратуры речь идет об отдаленном районе города — Коротчаево. «В техзадании [капремонт ул. Портовой в районе Коротчаево] предусмотрено обустройство дороги элементами, которые обеспечат требуемый уровень освещенности проезжей части и тротуаров, формирование дополнительных автобусных остановок с установкой павильонов, уличное ограждение». Там добавили, что в районе продолжится реконструкция нескольких улиц и уже объявлен конкурс на определение подрядчика, который займется строительством стоянки для большегрузной техники.