Тюменские школьники рискуют жизнью из-за некачественной уборки снега

Школьники вынуждены выходить на дорогу из-за огромных куч снега на тротуарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученики тюменской гимназии №49 из-за нечищеных тротуаров вынуждены добираться до места учебы по проезжей части. Информация об этом появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

«Наш переулок выходит к 49 гимназии! По тротуару должны ходить дети, но ходят они по узкой, не прочищенной дороге», — написал автор публикации, не указывая своего имени. По словам анонимного автора, при уборке дорог снег собирают возле учебного заведения в огромные кучи. Из-за этого детям приходится сходить с тротуара на дорогу, по которой ездят машины.

В комментариях вопрос уборки снега разделил пользователей на два лагеря: одни считают, что расчищенных дорог достаточно, другие — что качество уборки оставляет желать лучшего. «Когда я учился, нам даже в прикол было по сугробам полазить», — отметил Ильдар Калиев. «ДЭУ КАО вообще обленились», — поделился Александр Кичеев.

Получить оперативный комментарий в Службе заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени, которая отвечает за уборку снега в районе гимназии №49, «URA.RU» не удалось. На звонки редакции там никто не ответил.