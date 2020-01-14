Синоптики пообещали россиянам теплую зиму и весну

Весна в России в этом году будет на несколько градусов теплее климатической нормы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По прогнозам синоптика, в марте превышение климатической нормы составит три-четыре градуса, в апреле на один-два градуса, а в мае на один градус. «То есть аномалия будет плавно сокращаться. В конце марта наступит климатическая весна», — заявил Тишковец.
Настоящих зимних холодов в этом году, по словам синоптика, тоже ждать не следует. Градусники термометров в январе и феврале будут оставаться на достаточно высоких отметках. По прогнозам Тишковца, днем температура редко будет опускаться ниже минус пяти градусов. Ожидать много снега тоже не стоит — в январе выпадет примерно 10-15 миллиметров осадков, в феврале — 15-20.
Также в центре «Фобос» отметили, что весь выпавший снег растает уже в апреле, из-за чего минимизируется опасность половодья.