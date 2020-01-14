Власти Зауралья объяснили, почему молодежь уезжает из региона

В числе причин для переезда молодые курганцы называют желание жить в лучших условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области назвали главные причины, побудившие их к переезду из региона. Результаты опроса обнародовал департамент образования и науки Зауралья.

Основными причинами переезда зауральская молодежь назвала «поиск более доходного рабочего места» (28,3%) и «желание жить в лучших условиях» (29,4%). Также отмечено, что чем выше доход у человека, тем больше он хочет переехать. Молодые люди и девушки, которые проживают в Кургане, больше настроены на переезд, чем жители районов. Чаще всего хотят покинуть регион жители Сафакулевского, Мокроусовского, Петуховского, Альменевского и Шадринского районов Курганской области.

Сдерживающим фактором является наличие семьи и детей. В департаменте отметили, что 52% состоящих в браке молодых людей не собираются переезжать из региона. Данные были представлены в исследовании «Оценка положения молодежи и развития добровольчества в Курганской области» за 2019 год. Участниками опроса стали 3 500 человек в возрасте 14-30 лет из всех муниципалитетов региона.