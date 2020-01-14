В Германии устроили масштабную облаву на выходцев из Чечни

Немецкая полиция провела обыски на территории Германии из-за подозрения в подготовке теракта. Об этом сообщает генеральная прокуратура Берлина.
«Обыски проводятся в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии по подозрению в подготовке серьезного угрожающего государству акта насилия», — сообщается в официальном twitter-аккаунте генпрокуратуры Берлина.
Силовики подозревают лиц «чеченского происхождения» в возрасте 23-28 лет в том, что они якобы занимались поиском места для организации «теракта из исламистских убеждений» в Берлине, передает «Национальная служба новостей».
По данным «