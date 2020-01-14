В Германии устроили масштабную облаву на выходцев из Чечни

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Задержаны подозреваемые в подготовке терактаФото: Анна Майорова © URA.RU

Немецкая полиция провела обыски на территории Германии из-за подозрения в подготовке теракта. Об этом сообщает генеральная прокуратура Берлина.

«Обыски проводятся в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии по подозрению в подготовке серьезного угрожающего государству акта насилия», — сообщается в официальном twitter-аккаунте генпрокуратуры Берлина.

Силовики подозревают лиц «чеченского происхождения» в возрасте 23-28 лет в том, что они якобы занимались поиском места для организации «теракта из исламистских убеждений» в Берлине, передает «Национальная служба новостей».

По данным «Царьграда», сотрудники правоохранительных органов задержали несколько выходцев Чеченской Республики, в рейде были задействованы 180 силовиков. В настоящий момент безопасности граждан ФРГ ничего не угрожает.

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Размер текста
-
17
+
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