Бывшая официантка пожаловалась, что в курганское кафе готовы устроить бомжа

Жительница Курганской области рассказала, что в кафе, где она работала, нарушают санитарные нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском кафе на трассе в сторону Челябинска сотрудники работают без санитарных книжек, не соблюдая нормы. При этом на работу готовы принять даже бездомного. Об этом «URA.RU» рассказала бывшая официантка кафе, жительница поселка Юргамыш в Курганской области.

«Кафе „М-51“. Устроиться туда на работу нет проблем. Даже бомжа переоденьте и отправьте — возьмут. Кроме паспорта и СНИЛС ничего не надо», — рассказала собеседница агентства.

Она также пояснила, что работала в кафе без санитарной книжки, как и остальные сотрудники. «Вы бы видели, как там готовят. Без перчаток. Сходили, покурили — и за работу. Санитарных норм — ноль», — поделилась экс-сотрудница.

Сейчас бывшая официантка судится с предпринимателем, который владеет кафе. С ее слов, после того, как она принесла справку о беременности, ее уволили и не рассчитали. «Сейчас из-за переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, поэтому заседания в Юргамышском суде пока откладываются», — пояснила женщина.

Бухгалтер предпринимателя Елена (фамилию называть отказалась) прокомментировала «URA.RU», что женщина получила расчет. «Она полностью рассчитана. С ней заключался договор возмездного оказания услуг, акты выполненных работ подписаны», — сказала Елена.

На вопрос «URA.RU» по поводу санитарных книжек у бухгалтера также нашелся ответ. «У нас санитарные книжки все присутствуют. Она ее не предоставляла, хотя это ее обязанность», — пояснила Елена.