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10 января 2020

Отрезанные от внешнего мира ямальцы вынуждены пользоваться опасным зимником. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько грузовиков застряли на неокрепшем льдуФото: группа «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»

Зимняя автодорога Аксарка — Яр-Сале, не принятая в эксплуатацию из-за аномально теплой зимы, опасна для движения. Жители отрезанных от цивилизации отдаленных поселений пользуются дорогой на свой страх и риск.

«Кто собирается ехать по закрытому зимнику Аксарка — Яр-Сале, лучше подумайте дважды! — сообщил анонимный автор в одной из салехардских групп социальной сети „ВКонтакте“. — На лед выступила вода, вчера тяжеловесы застрявшие стояли, сама трасса убитая». Свое сообщение очевидец сопроводил фотографиями с места, где во льду застряли несколько грузовиков.

В департаменте транспорта правительства ЯНАО пояснили, что пока в регионе официально работают только три из четырех зимников — Салехард — Надым (для полноприводного транспорта до 10 тонн), Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги (для всех видов транспорта до 10 тонн) и Коротчаево — Красноселькуп (для полноприводного транспорта до 30 тонн). Дорога Аксарка — Яр-Сале дорожными службами не принята.

Комиссия дептранса должна обследовать зимник, протяженность которого составляет более 167 км, на следующей неделе. Изначально дорогу планируется открыть для машин массой до пяти тонн.

Теплая погода не позволяет льду стать достаточно прочным, чтобы выдержать автомобиль
Фото: группа «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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