Несколько грузовиков застряли на неокрепшем льду Фото: группа «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»

Зимняя автодорога Аксарка — Яр-Сале, не принятая в эксплуатацию из-за аномально теплой зимы, опасна для движения. Жители отрезанных от цивилизации отдаленных поселений пользуются дорогой на свой страх и риск.

«Кто собирается ехать по закрытому зимнику Аксарка — Яр-Сале, лучше подумайте дважды! — сообщил анонимный автор в одной из салехардских групп социальной сети „ВКонтакте“. — На лед выступила вода, вчера тяжеловесы застрявшие стояли, сама трасса убитая». Свое сообщение очевидец сопроводил фотографиями с места, где во льду застряли несколько грузовиков.

В департаменте транспорта правительства ЯНАО пояснили, что пока в регионе официально работают только три из четырех зимников — Салехард — Надым (для полноприводного транспорта до 10 тонн), Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги (для всех видов транспорта до 10 тонн) и Коротчаево — Красноселькуп (для полноприводного транспорта до 30 тонн). Дорога Аксарка — Яр-Сале дорожными службами не принята.

Комиссия дептранса должна обследовать зимник, протяженность которого составляет более 167 км, на следующей неделе. Изначально дорогу планируется открыть для машин массой до пяти тонн.