Пермяки чаще других россиян жалуются на свою зарплату

84% пермяков недовольны своей заработной платой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около 84% работающих жителей Прикамья недовольны уровнем своей заработной платы. Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter выяснили, что этот показатель является самым высоким в России.

«Чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа. Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей, специалистов по недвижимости и юристов», — сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы HeadHunter-Урал Анна Осипова.

Аналитики отмечают, что две трети пермяков уже общались с руководством о возможном повышении заработной платы. При этом их увеличения добился лишь каждый третий (29%), тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 42%.

По данным Пермьстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе за девять месяцев 2019 года составила 37 222 рубля (в июне — 40 613 рублей). Например, медики в июне прошлого года в среднем получили 37 300 рублей, работники в области культуры и спорта — 40 396 рублей, образования — 48 425 рублей.