Выживший при взрыве в тюменской многоэтажке газовик раскрыл обстоятельства трагедии

В результате взрыва в квартире новостройки погибли двое человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Выживший после взрыва в жилом доме на улице Шарова, 10а работник аварийной службы показал, что перед ЧП в квартире не было зафиксировано утечки газа, а оборудование было установлено неправильно. Результаты его допроса приводятся в документах служебного расследования компании «Газпром межрегионгаз Север», рассказал «URA.RU» директор компании «СибАгроинтер» Владимир Ожгибесов.

«В протоколе допроса, который у меня есть, мастер аварийной службы сообщил — во время вызова воздух в квартире, подъезде и на улице был проверен газоанализатором, который показал ноль. Оттуда же известно, что котел в квартире №1 был установлен с нарушениями — воздух в систему подавался не снаружи здания, а из жилого помещения», — отметил Владимир Ожгибесов.

Информацию о том, что газовые котлы забирали воздух из туалетной комнаты, агентству также подтвердил собственный источник в компании ТДСК, которая строила дом. В самой строительной компании не стали ничего комментировать и попросили дождаться результатов официального расследования.

Также директор «СибАгроинтера» сообщил новые подробности повреждения на газопроводе. Он утверждает, что его работники лишь разрабатывали проектную документацию, а согласовывать ее должны были подрядчики. Прокладку кабеля должны были проводить на глубине 2,5 метра. «По официальным данным, газопровод пролетает на 1,5 метрах — а по факту на глубине 2 метра. Подрядчик тоже начал прокладку на той же глубине», — отмечает Ожгибесов. По его данным, поврежденный газопровод вел не к пострадавшему дому, а к наиболее близкому.

Официальное расследование по факту о взрыве в жилом доме на улице Шарова, 10а пока не завершено, сообщили в СУ СК по Тюменской области. В «Газпром межрегионгаз Север» попросили время на подготовку комментария. Ранее «URA.RU» сообщало, что в результате взрыва газа погибли двое человек, еще двое пострадали.