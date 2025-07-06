Путин не оставил шансов Западу и Киеву в конфликте на Украине

Он раскрыл главный секрет продвижения России на фронте

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» Ольге Язевой, волонтеру, матери, проводившей на фронт двух сыновей
Президент Владимир Путин вручил премию «Все для Победы!» Ольге Язевой, волонтеру, матери, проводившей на фронт двух сыновей Фото:

Россия не оставляет шансов ни Киеву, ни Западу в украинском конфликте. У русской армии — надежный тыл: женщины, дети, молодежь, которые плетут маскировочные сети, шьют одежду и амуницию, создают боевые роботы. «Все для Победы!» — этот девиз поддержали миллионы людей во всех регионах страны. С волонтерами 6 июля на одноименном форуме «Народного фронта» встретился президент Владимир Путин. С теми, кто приближает победу России в тылу, познакомился и собкор URA.RU.

Национальный центр «Россия» в это воскресенье принимал форум волонтеров — тех, кто, будучи в тылу, помогает бойцам на фронтах СВО приближать победу. В ожидании начала добровольцы обменивались опытом, пели самые патриотические песни (от «Катюши» до «Дня Победы» и «Матушки Земли»), рассказывали о своем вкладе в будущую победу и о своих разработках.

О своих разработках волонтеры рассказали президенту на выставке
О своих разработках волонтеры рассказали президенту на выставке
Фото:

Еще в 2022 году швея из Энгельса (Саратовская область) Наталья Камилова (более известная как Наташа Солнце) создала движение «Шьем для наших». «Все началось с меня, сумасшедшей Наташи, которая хотела помогать фронту. Сейчас в движение входит больше 300 городов и сел по всей России. Мы шьем все, что нужно фронту: одежду, специзделия — подсумки, носилки, эвакуационные наборы для раненых.

В нашей номенклатуре уже более 500 различных видов изделий», — рассказала Наталья собкору URA.RU.

Ольга Шнайдер из Амурской области вместе с другими волонтерами плетет для фронта маскировочные сети, шьет нижнее белье для бойцов, а еще — готовит сублимированный борщ, который в полевых условиях достаточно разбавить горячей водой. «Кроме того, мы начали поставлять нашим ребятам-дальневосточникам необходимое оборудование, автомобили и мотоциклы. Деньги собираем, сотрудничаем с главами регионов, помогает и Народный фронт», — поделилась Ольга.

Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) тоже с первых дней помогает фронту и жителям новых регионов. Как рассказал URA.RU руководитель Забайкальского отделения ВСКС Иван Бармин, сейчас ребята занимаются созданием робототехнических комплексов. «Мы переделываем гироскутеры в роботы гусеничного типа, перепрошиваем. Получается блоха — робот-камикадзе.

Сейчас собираем большого робота для эвакуации ребят с “передка”. Он будет помогать спасать жизни бойцов. Лучше 100 роботов потерять, чем одну человеческую жизнь», — рассказал Иван.
За три года СВО русские Кулибины придумали много изделий, которые помогают бойцам на фронте
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Еще одна представительница Забайкальского края, медсестра Елена Плат привлекла внимание собкора URA.RU своим увлеченным рассказом о некоем свертке. Оказалось, что это — компактные носилки, которые разработаны ветераном Чеченской войны, руководителем местного патриотического клуба «Зарница» Виталием Кутеповым. А шьют их всего пять женщин-волонтеров и отправляют бойцам на фронт — с начала СВО более двух тысяч штук. «Носилки очень компактные и сильно помогают бойцам. Наши женщины шьют их в свободное время — после работы приходят в цех», — поделилась Елена.

А еще забайкальские медики отправляют на фронт надежные перевязочные наборы. И их качество, уверена Елена Плат, одобрил бы даже генералиссимус Иосиф Сталин, который в годы Великой Отечественной уделял этим материалам особое внимание. «Мы сами медики, и мы знаем, что надо нашим коллегам на фронте, поэтому все самое качественное», — заверила Елена.

Координатор ресурсного центра волонтерского корпуса «СВОи вместе» из Читы Светлана Изумрудова привезла на форум так называемую адаптивную одежду: футболки, куртки, толстовки, которые одинаково удобны как для бойцов на фронте, так и для раненых, для получивших увечья ребят. «Самое главное — эту коллекцию разработали студенты второго курса нашего колледжа и их преподаватель Ирина Дианова.

Наши девочки-студентки пришли к бойцам, и это надо было видеть: ребята, герои нашей страны, примеряют и плачут, девочки помогают и тоже плачут», — рассказала Светлана.

Центральным событием сегодняшнего форума стала церемония награждения волонтеров. Специально для этого в НЦ «Россия» приехал президент Владимир Путин. Главу государства познакомили с выставкой, посвященной поддержке Донбасса и Новороссии, новейшим разработкам, которые помогают эвакуировать раненых с поля боя, с достижениями Кулибин-клуба, где производятся дроны, средства электронной борьбы и разведки и другие изделия для фронта. «Миссия Народного фронта — объединять неравнодушных, деятельных людей — таких, как вы и как миллионы наших с вами товарищей и соратников», — сказал Путин уже на сцене перед собравшимися волонтерами.

Президент попросил сегодня почтить память всех погибших на СВО. В том числе замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова. «Настоящий русский офицер. Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг», — сказал Путин. Зал встал.

По словам Путина, девиз «Все для Победы!» известен и понятен каждому. Впервые он прозвучал в начале Великой Отечественной войны. И сейчас «стал символом нашего времени». «Символом борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народа России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся, так и будет, потому что вместе мы — колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте, — заявил Путин. — Чем дольше страны Запада будут проводить в отношении РФ политику, которую проводили до сих пор, тем им будет хуже».

Президент рассказал, что за три года СВО в акцию по поддержке фронта включили миллионы россиян. За это время собрано более 54 млрд рублей народных средств, в том числе свыше 45 млрд — деньги на выполнение конкретных заявок бойцов.

«Общественная поддержка масштабна, она поистине всенародна, в ней участвует без преувеличения вся страна. Если посчитать общую площадь изготовленных одних лишь маскировочных сетей, выйдет 20 миллионов квадратных метров», — отметил президент.

Русские Кулибины тоже не отстают. Некоторые дроны, созданные буквально на коленке, в гаражах, «превосходят по качеству и эффективности некоторое железо наших противников из стран НАТО», отметил Путин. «Это не какая-то поставка из-за бугра. Это то, что делается нашими талантливыми людьми, — сказал президент. — Сегодня вся страна является единым сплоченным народным фронтом. И все ваши инициативы подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте».

Семья Малий первой получила премию «Все для Победы!»
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Путин вручил премию «Все для Победы!» лучшим. Из рук президента статуэтку получила семья Малий — Игорь, Валентина и их сын Илья. Премия также вручена командиру группы добровольческого отряда, главному конструктору компании-разработчика систем подавления БПЛА «Русский купол» Ивану Солдатову. Третью статуэтку Путин вручил Ольге Язевой, жене священника, модельеру-конструктору, которая участвует в создании одежды для бойцов.

А еще Ольга рассказала, что проводила на фронт и ждет их дома двух своих старших сыновей. Зал встал и зааплодировал женщине-матери защитников России.
Президент вручил премию «Все для Победы!» главному конструктору компании-разработчика систем подавления БПЛА «Русский купол» Ивану Солдатову
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Когда в 2022 году началась военная спецоперация, у волонтеров, с которыми пообщался собкор URA.RU, не было и тени сомнений в правильности их выбора — стать надежным тылом для тех, кто «за ленточкой», кто на передовой. И для каждого, кажется, даже сам вопрос, почему решили помогать фронту, звучал обидно. «А разве можно было как-то по-другому?» — не сговариваясь, отвечали собеседники.

Ни у кого нет и тени сомнений в победе России. Потому что они знают, в чем сила и секрет успеха страны. «Секрет — в наших генах. Просто многие забыли, кто они, — говорит Наташа Солнце. — И время, в которое мы живем, заставило всех нас вспомнить об этом и напомнить другим, кто мы есть, чьи мы потомки, какой должна быть и будет наша страна».

Для волонтера Ивана Бармина сила России и движение к победе кроется в силе ее народа. «Это наша сила духа. Это наше единство. Это наша земля. Мы не имеем права отдать ее кому-то. Мы будем защищать ее до конца», — сказал Иван.

Волонтер Ольга Шнайдер поддерживает. «Россия всегда выходит победителем из любой схватки. А мы являемся крепким тылом, который помогает добиться этой победы», — уверена Ольга.

Надежный тыл придает уверенность каждому бойцу на фронте. По словам старшего сержанта Андрея Казыкина, даже, казалось бы, незначительная помощь «приближает к победе». «Нам на фронте всегда что-то нужно, и мы ощущаем эту помощь. Мы хорошо знаем, что мы находимся под защитой своего тыла, — рассказал Андрей URA.RU. — Мы все патриоты нашей страны. И мы непобедимы, Россия непобедима. Наш дух никогда и никому не сломить, потому что мы — за правду».

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Россия не оставляет шансов ни Киеву, ни Западу в украинском конфликте. У русской армии — надежный тыл: женщины, дети, молодежь, которые плетут маскировочные сети, шьют одежду и амуницию, создают боевые роботы. «Все для Победы!» — этот девиз поддержали миллионы людей во всех регионах страны. С волонтерами 6 июля на одноименном форуме «Народного фронта» встретился президент Владимир Путин. С теми, кто приближает победу России в тылу, познакомился и собкор URA.RU. Национальный центр «Россия» в это воскресенье принимал форум волонтеров — тех, кто, будучи в тылу, помогает бойцам на фронтах СВО приближать победу. В ожидании начала добровольцы обменивались опытом, пели самые патриотические песни (от «Катюши» до «Дня Победы» и «Матушки Земли»), рассказывали о своем вкладе в будущую победу и о своих разработках. Еще в 2022 году швея из Энгельса (Саратовская область) Наталья Камилова (более известная как Наташа Солнце) создала движение «Шьем для наших». «Все началось с меня, сумасшедшей Наташи, которая хотела помогать фронту. Сейчас в движение входит больше 300 городов и сел по всей России. Мы шьем все, что нужно фронту: одежду, специзделия — подсумки, носилки, эвакуационные наборы для раненых. Ольга Шнайдер из Амурской области вместе с другими волонтерами плетет для фронта маскировочные сети, шьет нижнее белье для бойцов, а еще — готовит сублимированный борщ, который в полевых условиях достаточно разбавить горячей водой. «Кроме того, мы начали поставлять нашим ребятам-дальневосточникам необходимое оборудование, автомобили и мотоциклы. Деньги собираем, сотрудничаем с главами регионов, помогает и Народный фронт», — поделилась Ольга. Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) тоже с первых дней помогает фронту и жителям новых регионов. Как рассказал URA.RU руководитель Забайкальского отделения ВСКС Иван Бармин, сейчас ребята занимаются созданием робототехнических комплексов. «Мы переделываем гироскутеры в роботы гусеничного типа, перепрошиваем. Получается блоха — робот-камикадзе. Еще одна представительница Забайкальского края, медсестра Елена Плат привлекла внимание собкора URA.RU своим увлеченным рассказом о некоем свертке. Оказалось, что это — компактные носилки, которые разработаны ветераном Чеченской войны, руководителем местного патриотического клуба «Зарница» Виталием Кутеповым. А шьют их всего пять женщин-волонтеров и отправляют бойцам на фронт — с начала СВО более двух тысяч штук. «Носилки очень компактные и сильно помогают бойцам. Наши женщины шьют их в свободное время — после работы приходят в цех», — поделилась Елена. А еще забайкальские медики отправляют на фронт надежные перевязочные наборы. И их качество, уверена Елена Плат, одобрил бы даже генералиссимус Иосиф Сталин, который в годы Великой Отечественной уделял этим материалам особое внимание. «Мы сами медики, и мы знаем, что надо нашим коллегам на фронте, поэтому все самое качественное», — заверила Елена. Координатор ресурсного центра волонтерского корпуса «СВОи вместе» из Читы Светлана Изумрудова привезла на форум так называемую адаптивную одежду: футболки, куртки, толстовки, которые одинаково удобны как для бойцов на фронте, так и для раненых, для получивших увечья ребят. «Самое главное — эту коллекцию разработали студенты второго курса нашего колледжа и их преподаватель Ирина Дианова. Центральным событием сегодняшнего форума стала церемония награждения волонтеров. Специально для этого в НЦ «Россия» приехал президент Владимир Путин. Главу государства познакомили с выставкой, посвященной поддержке Донбасса и Новороссии, новейшим разработкам, которые помогают эвакуировать раненых с поля боя, с достижениями Кулибин-клуба, где производятся дроны, средства электронной борьбы и разведки и другие изделия для фронта. «Миссия Народного фронта — объединять неравнодушных, деятельных людей — таких, как вы и как миллионы наших с вами товарищей и соратников», — сказал Путин уже на сцене перед собравшимися волонтерами. По словам Путина, девиз «Все для Победы!» известен и понятен каждому. Впервые он прозвучал в начале Великой Отечественной войны. И сейчас «стал символом нашего времени». «Символом борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народа России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся, так и будет, потому что вместе мы — колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте, — заявил Путин. — Чем дольше страны Запада будут проводить в отношении РФ политику, которую проводили до сих пор, тем им будет хуже». Президент рассказал, что за три года СВО в акцию по поддержке фронта включили миллионы россиян. За это время собрано более 54 млрд рублей народных средств, в том числе свыше 45 млрд — деньги на выполнение конкретных заявок бойцов. Русские Кулибины тоже не отстают. Некоторые дроны, созданные буквально на коленке, в гаражах, «превосходят по качеству и эффективности некоторое железо наших противников из стран НАТО», отметил Путин. «Это не какая-то поставка из-за бугра. Это то, что делается нашими талантливыми людьми, — сказал президент. — Сегодня вся страна является единым сплоченным народным фронтом. И все ваши инициативы подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте». Путин вручил премию «Все для Победы!» лучшим. Из рук президента статуэтку получила семья Малий — Игорь, Валентина и их сын Илья. Премия также вручена командиру группы добровольческого отряда, главному конструктору компании-разработчика систем подавления БПЛА «Русский купол» Ивану Солдатову. Третью статуэтку Путин вручил Ольге Язевой, жене священника, модельеру-конструктору, которая участвует в создании одежды для бойцов. Когда в 2022 году началась военная спецоперация, у волонтеров, с которыми пообщался собкор URA.RU, не было и тени сомнений в правильности их выбора — стать надежным тылом для тех, кто «за ленточкой», кто на передовой. И для каждого, кажется, даже сам вопрос, почему решили помогать фронту, звучал обидно. «А разве можно было как-то по-другому?» — не сговариваясь, отвечали собеседники. Ни у кого нет и тени сомнений в победе России. Потому что они знают, в чем сила и секрет успеха страны. «Секрет — в наших генах. Просто многие забыли, кто они, — говорит Наташа Солнце. — И время, в которое мы живем, заставило всех нас вспомнить об этом и напомнить другим, кто мы есть, чьи мы потомки, какой должна быть и будет наша страна». Волонтер Ольга Шнайдер поддерживает. «Россия всегда выходит победителем из любой схватки. А мы являемся крепким тылом, который помогает добиться этой победы», — уверена Ольга. Надежный тыл придает уверенность каждому бойцу на фронте. По словам старшего сержанта Андрея Казыкина, даже, казалось бы, незначительная помощь «приближает к победе». «Нам на фронте всегда что-то нужно, и мы ощущаем эту помощь. Мы хорошо знаем, что мы находимся под защитой своего тыла, — рассказал Андрей URA.RU. — Мы все патриоты нашей страны. И мы непобедимы, Россия непобедима. Наш дух никогда и никому не сломить, потому что мы — за правду».
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