Путин не оставил шансов Западу и Киеву в конфликте на Украине

Россия не оставляет шансов ни Киеву, ни Западу в украинском конфликте. У русской армии — надежный тыл: женщины, дети, молодежь, которые плетут маскировочные сети, шьют одежду и амуницию, создают боевые роботы. «Все для Победы!» — этот девиз поддержали миллионы людей во всех регионах страны. С волонтерами 6 июля на одноименном форуме «Народного фронта» встретился президент Владимир Путин. С теми, кто приближает победу России в тылу, познакомился и собкор URA.RU.
Национальный центр «Россия» в это воскресенье принимал форум волонтеров — тех, кто, будучи в тылу, помогает бойцам на фронтах СВО приближать победу. В ожидании начала добровольцы обменивались опытом, пели самые патриотические песни (от «Катюши» до «Дня Победы» и «Матушки Земли»), рассказывали о своем вкладе в будущую победу и о своих разработках.
Еще в 2022 году швея из Энгельса (Саратовская область) Наталья Камилова (более известная как Наташа Солнце) создала движение «Шьем для наших». «Все началось с меня, сумасшедшей Наташи, которая хотела помогать фронту. Сейчас в движение входит больше 300 городов и сел по всей России. Мы шьем все, что нужно фронту: одежду, специзделия — подсумки, носилки, эвакуационные наборы для раненых.
В нашей номенклатуре уже более 500 различных видов изделий», — рассказала Наталья собкору URA.RU.
Ольга Шнайдер из Амурской области вместе с другими волонтерами плетет для фронта маскировочные сети, шьет нижнее белье для бойцов, а еще — готовит сублимированный борщ, который в полевых условиях достаточно разбавить горячей водой. «Кроме того, мы начали поставлять нашим ребятам-дальневосточникам необходимое оборудование, автомобили и мотоциклы. Деньги собираем, сотрудничаем с главами регионов, помогает и Народный фронт», — поделилась Ольга.
Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) тоже с первых дней помогает фронту и жителям новых регионов. Как рассказал URA.RU руководитель Забайкальского отделения ВСКС Иван Бармин, сейчас ребята занимаются созданием робототехнических комплексов. «Мы переделываем гироскутеры в роботы гусеничного типа, перепрошиваем. Получается блоха — робот-камикадзе.
Сейчас собираем большого робота для эвакуации ребят с “передка”. Он будет помогать спасать жизни бойцов. Лучше 100 роботов потерять, чем одну человеческую жизнь», — рассказал Иван.
Еще одна представительница Забайкальского края, медсестра Елена Плат привлекла внимание собкора URA.RU своим увлеченным рассказом о некоем свертке. Оказалось, что это — компактные носилки, которые разработаны ветераном Чеченской войны, руководителем местного патриотического клуба «Зарница» Виталием Кутеповым. А шьют их всего пять женщин-волонтеров и отправляют бойцам на фронт — с начала СВО более двух тысяч штук. «Носилки очень компактные и сильно помогают бойцам. Наши женщины шьют их в свободное время — после работы приходят в цех», — поделилась Елена.
А еще забайкальские медики отправляют на фронт надежные перевязочные наборы. И их качество, уверена Елена Плат, одобрил бы даже генералиссимус Иосиф Сталин, который в годы Великой Отечественной уделял этим материалам особое внимание. «Мы сами медики, и мы знаем, что надо нашим коллегам на фронте, поэтому все самое качественное», — заверила Елена.
Координатор ресурсного центра волонтерского корпуса «СВОи вместе» из Читы Светлана Изумрудова привезла на форум так называемую адаптивную одежду: футболки, куртки, толстовки, которые одинаково удобны как для бойцов на фронте, так и для раненых, для получивших увечья ребят. «Самое главное — эту коллекцию разработали студенты второго курса нашего колледжа и их преподаватель Ирина Дианова.
Наши девочки-студентки пришли к бойцам, и это надо было видеть: ребята, герои нашей страны, примеряют и плачут, девочки помогают и тоже плачут», — рассказала Светлана.
Центральным событием сегодняшнего форума стала церемония награждения волонтеров. Специально для этого в НЦ «Россия» приехал президент Владимир Путин. Главу государства познакомили с выставкой, посвященной поддержке Донбасса и Новороссии, новейшим разработкам, которые помогают эвакуировать раненых с поля боя, с достижениями Кулибин-клуба, где производятся дроны, средства электронной борьбы и разведки и другие изделия для фронта. «Миссия Народного фронта — объединять неравнодушных, деятельных людей — таких, как вы и как миллионы наших с вами товарищей и соратников», — сказал Путин уже на сцене перед собравшимися волонтерами.
Президент попросил сегодня почтить память всех погибших на СВО. В том числе замглавкома ВМФ России Михаила Гудкова. «Настоящий русский офицер. Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг», — сказал Путин. Зал встал.
По словам Путина, девиз «Все для Победы!» известен и понятен каждому. Впервые он прозвучал в начале Великой Отечественной войны. И сейчас «стал символом нашего времени». «Символом борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народа России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся, так и будет, потому что вместе мы — колоссальная, несокрушимая сила в своей правоте, — заявил Путин. — Чем дольше страны Запада будут проводить в отношении РФ политику, которую проводили до сих пор, тем им будет хуже».
Президент рассказал, что за три года СВО в акцию по поддержке фронта включили миллионы россиян. За это время собрано более 54 млрд рублей народных средств, в том числе свыше 45 млрд — деньги на выполнение конкретных заявок бойцов.
«Общественная поддержка масштабна, она поистине всенародна, в ней участвует без преувеличения вся страна. Если посчитать общую площадь изготовленных одних лишь маскировочных сетей, выйдет 20 миллионов квадратных метров», — отметил президент.
Русские Кулибины тоже не отстают. Некоторые дроны, созданные буквально на коленке, в гаражах, «превосходят по качеству и эффективности некоторое железо наших противников из стран НАТО», отметил Путин. «Это не какая-то поставка из-за бугра. Это то, что делается нашими талантливыми людьми, — сказал президент. — Сегодня вся страна является единым сплоченным народным фронтом. И все ваши инициативы подчинены нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте».
Путин вручил премию «Все для Победы!» лучшим. Из рук президента статуэтку получила семья Малий — Игорь, Валентина и их сын Илья. Премия также вручена командиру группы добровольческого отряда, главному конструктору компании-разработчика систем подавления БПЛА «Русский купол» Ивану Солдатову. Третью статуэтку Путин вручил Ольге Язевой, жене священника, модельеру-конструктору, которая участвует в создании одежды для бойцов.
А еще Ольга рассказала, что проводила на фронт и ждет их дома двух своих старших сыновей. Зал встал и зааплодировал женщине-матери защитников России.
Когда в 2022 году началась военная спецоперация, у волонтеров, с которыми пообщался собкор URA.RU, не было и тени сомнений в правильности их выбора — стать надежным тылом для тех, кто «за ленточкой», кто на передовой. И для каждого, кажется, даже сам вопрос, почему решили помогать фронту, звучал обидно. «А разве можно было как-то по-другому?» — не сговариваясь, отвечали собеседники.
Ни у кого нет и тени сомнений в победе России. Потому что они знают, в чем сила и секрет успеха страны. «Секрет — в наших генах. Просто многие забыли, кто они, — говорит Наташа Солнце. — И время, в которое мы живем, заставило всех нас вспомнить об этом и напомнить другим, кто мы есть, чьи мы потомки, какой должна быть и будет наша страна».
Для волонтера Ивана Бармина сила России и движение к победе кроется в силе ее народа. «Это наша сила духа. Это наше единство. Это наша земля. Мы не имеем права отдать ее кому-то. Мы будем защищать ее до конца», — сказал Иван.
Волонтер Ольга Шнайдер поддерживает. «Россия всегда выходит победителем из любой схватки. А мы являемся крепким тылом, который помогает добиться этой победы», — уверена Ольга.
Надежный тыл придает уверенность каждому бойцу на фронте. По словам старшего сержанта Андрея Казыкина, даже, казалось бы, незначительная помощь «приближает к победе». «Нам на фронте всегда что-то нужно, и мы ощущаем эту помощь. Мы хорошо знаем, что мы находимся под защитой своего тыла, — рассказал Андрей URA.RU. — Мы все патриоты нашей страны. И мы непобедимы, Россия непобедима. Наш дух никогда и никому не сломить, потому что мы — за правду».
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