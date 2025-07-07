SCMP: Китай готовит спецподразделения для перехвата дронов

Китайские военные планируют создать специальные подразделения, предназначенные для противодействия беспилотникам. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
«Весьма вероятно, что китайские военные создадут специализированные боевые подразделения по борьбе с беспилотниками», — написало издание со ссылкой на военных аналитиков. Там отметили, что новые подразделения смогут оперативно реагировать на угрозы дронов.
По информации газеты, эти меры принимаются для противодействия растущей опасности атак беспилотников. Пекин отметил план США по сдерживанию возможной агрессии НОАК в Тайваньском проливе, предполагающий развертывание тысяч беспилотных систем в рамках стратегии «адского ландшафта».
Ранее Россия уже выражала обеспокоенность в связи с планами США по созданию глобальной системы противоракетной обороны «Золотой купол». Она, по мнению Москвы, угрожает стратегической стабильности и может привести к милитаризации космоса, передает «Царьград».
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