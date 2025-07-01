Путин попросил поддержать российский мессенджер

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать поддержку развития российского мессенджера. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.
В документе отмечается, что к работе должны быть привлечены правительство, Банк России, а также представители кредитных и иных организаций. Особое внимание в поручении уделяется интеграции государственных и банковских сервисов в отечественный мессенджер. Граждане получат возможность с помощью одного приложения получать доступ к наиболее востребованным государственным услугам, а также к сервисам банков и других организаций.
Доклад о ходе выполнения поручения президент ожидает до 15 августа 2025 года. Ответственным ведомствам предстоит в сжатые сроки разработать и представить план по реализации поставленных задач.
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