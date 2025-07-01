Путин попросил поддержать российский мессенджер

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Доклад о ходе выполнения поручения президент ожидает до 15 августа
Доклад о ходе выполнения поручения президент ожидает до 15 августа Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать поддержку развития российского мессенджера. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.

В документе отмечается, что к работе должны быть привлечены правительство, Банк России, а также представители кредитных и иных организаций. Особое внимание в поручении уделяется интеграции государственных и банковских сервисов в отечественный мессенджер. Граждане получат возможность с помощью одного приложения получать доступ к наиболее востребованным государственным услугам, а также к сервисам банков и других организаций.

Доклад о ходе выполнения поручения президент ожидает до 15 августа 2025 года. Ответственным ведомствам предстоит в сжатые сроки разработать и представить план по реализации поставленных задач.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству организовать поддержку развития российского мессенджера. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля. В документе отмечается, что к работе должны быть привлечены правительство, Банк России, а также представители кредитных и иных организаций. Особое внимание в поручении уделяется интеграции государственных и банковских сервисов в отечественный мессенджер. Граждане получат возможность с помощью одного приложения получать доступ к наиболее востребованным государственным услугам, а также к сервисам банков и других организаций. Доклад о ходе выполнения поручения президент ожидает до 15 августа 2025 года. Ответственным ведомствам предстоит в сжатые сроки разработать и представить план по реализации поставленных задач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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