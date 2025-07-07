Росавиация: российские авиакомпании задержали почти две тысячи рейсов

В период с 5 по 7 июля российские авиакомпании задержали почти две тысячи рейсов и отменили 485. Об этом сообщила Росавиация в своем telegram-канале.
«Начиная с 5 июля по 06:00 МСК 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов», — написали представители Росавиации в своем telegram-канале. Там добавили, что в гостиницах размещены 94 тысячи человек. Количество выданных ваучеров на напитки составило 199 тысяч, а на питание — 155 тысяч.
В настоящее время все аэропорты страны функционируют в штатном режиме, обеспечивая прием и отправку рейсов. В частности, аэропорт Шереметьево в воскресенье, 6 июля, обслужил 140,5 тысячи пассажиров. В этот день были задержаны более чем на два часа 40 рейсов. На сегодня запланировано обслуживание 1065 рейсов на прилет и вылет.
В аэропорту Пулково в воскресенье, 6 июля, пассажиропоток составил 36,9 тысячи человек. На текущий момент задерживаются на вылет более чем на два часа 104 рейса. За сегодняшний день отменено восемь рейсов как на прилет, так и на вылет. Аэропорт Нижнего Новгорода в воскресенье обслужил 4,3 тысячи пассажиров. В настоящее время три рейса задерживаются на вылет более чем на два часа, а сегодня был отменен один рейс.
Сегодня, 7 июля, в Пулково были отменены ранее действовавшие временные ограничения на доступ к терминалу и в стерильную зону. По информации пресс-службы воздушной гавани, регистрация пассажиров уже началась, передает RT.
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