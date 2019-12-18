Умер пострадавший во время взрыва жилого дома в Тюмени

Число жертв взрыва газа в жилом доме увеличилось до двух Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В реанимации тюменской ОКБ №1 умер один из пострадавших во время взрыва газа в жилом доме. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«У пожилого мужчины был диагностирован ожог 80 процентов тела и термоингаляционная травма, он скончался», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пациент был одним из трех пострадавших во время взрыва газа, который произошел 7 декабря на первом этаже нового жилого дома по адресу ул. Шарова, 10а. Еще одного пострадавшего с ожогами уже перевели из реанимации в общую палату. Третья, которой диагностировали сотрясение, отказалась от стационара. Во время ЧП погиб 40-летний сотрудник газовой службы, у него осталось двое детей.

На пресс-конференции глава компании-застройщика ТДСК Николай Щепелин назвал предполагаемой причиной трагедии повреждение газопровода сторонней компанией «Сибагроинтер». По их версии, сотрудник компании повредил газовую трубу, из-за чего газ проник в канализацию. Под угрозой взрыва могли оказаться восемь домов. В компании не отвечают на звонки.

Как сообщало «URA.RU», ранее губернатор Александр Моор пообещал выплатить компенсации семье погибшего работника аварийной службы и двум серьезно пострадавшим при взрыве.