Курганская команда по пляжному футболу «Звезды Динамо» выиграла решающий матч у тюменского клуба «Паритет» и стала чемпионом УрФО 2025 года. Об этом рассказали 6 июля представители клуба из Кургана.
«Курганцы и тюменские футболисты сыграли в основное время вничью. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне клуба „Звезды Динамо“. Они стали чемпионами», — сообщается в паблике курганской команды во «ВКонтакте».
Серебряным призером чемпионата стала команда «Паритет». Бронзу получил курганский клуб «Пятак», отметили в команде.
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