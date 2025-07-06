06 июля 2025

Курганская команда по пляжному футболу победила тюменский клуб и стала чемпионом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты победили в серии пенальти
Футболисты победили в серии пенальти Фото:

Курганская команда по пляжному футболу «Звезды Динамо» выиграла решающий матч у тюменского клуба «Паритет» и стала чемпионом УрФО 2025 года. Об этом рассказали 6 июля представители клуба из Кургана.

«Курганцы и тюменские футболисты сыграли в основное время вничью. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне клуба „Звезды Динамо“. Они стали чемпионами», — сообщается в паблике курганской команды во «ВКонтакте».

Серебряным призером чемпионата стала команда «Паритет». Бронзу получил курганский клуб «Пятак», отметили в команде. 

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Курганская команда по пляжному футболу «Звезды Динамо» выиграла решающий матч у тюменского клуба «Паритет» и стала чемпионом УрФО 2025 года. Об этом рассказали 6 июля представители клуба из Кургана. «Курганцы и тюменские футболисты сыграли в основное время вничью. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне клуба „Звезды Динамо“. Они стали чемпионами», — сообщается в паблике курганской команды во «ВКонтакте». Серебряным призером чемпионата стала команда «Паритет». Бронзу получил курганский клуб «Пятак», отметили в команде. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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