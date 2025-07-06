Россия хочет поделиться удобрениями со странами БРИКС

Гурьев: Россия увеличит экспорт удобрений в страны БРИКС и глобального Юга
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Россия за полгода увеличила поставки удобрений в Бразилию почти на 30%
Россия за полгода увеличила поставки удобрений в Бразилию почти на 30% Фото:

В течение первых шести месяцев 2025 года объем экспорта российских минеральных удобрений в Бразилию вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом.  Об этом сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года», — сказал он РИА Новости.  Гурьев отметил, что отечественные компании рассматривают перспективу создания новых портовых и складских объектов на территории Бразилии , чтобы укрепить торговые связи между двумя странами.

Кроме того, по словам Гурьева, за последние три года Россия нарастила поставки минеральных удобрений в государства БРИКС и страны глобального Юга на 60%. Он подчеркнул, что в дальнейшем планируется дальнейшее увеличение объема экспорта в эти регионы.

В эти дни в Рио-де-Жанейро состоится саммит БРИКС. В период с 6 по 7 июля представители стран обсудят итоги деятельности объединения с начала текущего года по трем ключевым направлениям: политико-оборонное сотрудничество, экономические и финансовые вопросы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Российскую делегацию на форуме в Бразилии возглавляет Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании, подключившись по видеосвязи

Объединение БРИКС было образовано в 2006 году. В 2011 году к его составу, в который первоначально входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика, что привело к расширению организации. С 1 января 2024 года статус полноправных членов получили Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Впоследствии, 6 января 2025 года, к группе присоединилась Индонезия.

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В течение первых шести месяцев 2025 года объем экспорта российских минеральных удобрений в Бразилию вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом.  Об этом сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года», — сказал он РИА Новости.  Гурьев отметил, что отечественные компании рассматривают перспективу создания новых портовых и складских объектов на территории Бразилии , чтобы укрепить торговые связи между двумя странами. Кроме того, по словам Гурьева, за последние три года Россия нарастила поставки минеральных удобрений в государства БРИКС и страны глобального Юга на 60%. Он подчеркнул, что в дальнейшем планируется дальнейшее увеличение объема экспорта в эти регионы. В эти дни в Рио-де-Жанейро состоится саммит БРИКС. В период с 6 по 7 июля представители стран обсудят итоги деятельности объединения с начала текущего года по трем ключевым направлениям: политико-оборонное сотрудничество, экономические и финансовые вопросы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Российскую делегацию на форуме в Бразилии возглавляет Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании, подключившись по видеосвязи Объединение БРИКС было образовано в 2006 году. В 2011 году к его составу, в который первоначально входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика, что привело к расширению организации. С 1 января 2024 года статус полноправных членов получили Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Впоследствии, 6 января 2025 года, к группе присоединилась Индонезия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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