Россия хочет поделиться удобрениями со странами БРИКС

В течение первых шести месяцев 2025 года объем экспорта российских минеральных удобрений в Бразилию вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
Находясь в Бразилии, я могу сказать, что за первые полгода фактически мы уже почти на 30% нарастили поставки сюда минеральных удобрений относительно прошлого года», — сказал он РИА Новости. Гурьев отметил, что отечественные компании рассматривают перспективу создания новых портовых и складских объектов на территории Бразилии , чтобы укрепить торговые связи между двумя странами.
Кроме того, по словам Гурьева, за последние три года Россия нарастила поставки минеральных удобрений в государства БРИКС и страны глобального Юга на 60%. Он подчеркнул, что в дальнейшем планируется дальнейшее увеличение объема экспорта в эти регионы.
В эти дни в Рио-де-Жанейро состоится саммит БРИКС. В период с 6 по 7 июля представители стран обсудят итоги деятельности объединения с начала текущего года по трем ключевым направлениям: политико-оборонное сотрудничество, экономические и финансовые вопросы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Российскую делегацию на форуме в Бразилии возглавляет Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании, подключившись по видеосвязи
Объединение БРИКС было образовано в 2006 году. В 2011 году к его составу, в который первоначально входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южно-Африканская Республика, что привело к расширению организации. С 1 января 2024 года статус полноправных членов получили Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Впоследствии, 6 января 2025 года, к группе присоединилась Индонезия.
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