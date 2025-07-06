Россиянам рассказали о вреде креветок

Креветки способны накапливать тяжелые металлы. Их употребление может сказаться на здоровье человека. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение товарам от проверенных и известных производителей, заслуживающих доверия. Об этом пишет Общественная служба новостей (ОСН).
«Креветки накапливают в себе тяжелые металлы, поэтому очень важно покупать качественный продукт и выбирать марки известных производителей, которым можно доверять», — говорится в материале ОСН. Также там добавляют, что стоит обращать внимание и на их срок годности на упаковке.
Специалисты советуют ограничивать разовую порцию креветок до 200 граммов. Хотя данный продукт отличается низкой калорийностью, он содержит значительное количество холестерина. Частое употребление креветок в больших объемах может способствовать развитию атеросклероза, а также привести к белковому отравлению, сопровождающемуся головной болью, нарушениями пищеварения, головокружением и снижением артериального давления. Следует учитывать возможность возникновения аллергических реакций или индивидуальной непереносимости данного продукта. Совместное употребление креветок и молочных продуктов способно привести к процессам брожения и вызвать вздутие живота.
Однако в креветках содержится немало пользы. Включение их в рацион способствует укреплению волос, ногтей и кожи, положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, способствует улучшению зрения и поддержанию иммунитета. Креветки, как и другие морепродукты, отличаются высоким содержанием легкоусваиваемого белка.
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