Президент Боливии: Запад боится конкуренции с БРИКС

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Луис Арсе заявил, что западные страны намеренно поддерживают Украину в конфликте с РФ
Луис Арсе заявил, что западные страны намеренно поддерживают Украину в конфликте с РФ Фото:

Западные страны стремятся избежать конкуренции с БРИКС, поэтому продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Об этом сообщил президент Боливии Луис Арсе.

«Запад пытается избежать конкуренции с БРИКС, поэтому продолжает делать ставку на Украину в борьбе с Россией», — заявил Арсе. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что западные страны намеренно поддерживают Киев, так как боятся «распада собственного лагеря». 

БРИКС — международное объединение, включающее Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В 2024 году к организации присоединились новые участники. Боливия ранее неоднократно заявляла о намерении войти в состав этого объединения.

Саммит БРИКС в этом году проходит 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. В принятой по итогам встречи декларации лидеры стран выразили надежду, что текущие усилия по урегулированию ситуации на Украине приведут к мирному соглашению, передает «Ридус».

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Западные страны стремятся избежать конкуренции с БРИКС, поэтому продолжают поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Об этом сообщил президент Боливии Луис Арсе. «Запад пытается избежать конкуренции с БРИКС, поэтому продолжает делать ставку на Украину в борьбе с Россией», — заявил Арсе. Его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что западные страны намеренно поддерживают Киев, так как боятся «распада собственного лагеря».  БРИКС — международное объединение, включающее Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В 2024 году к организации присоединились новые участники. Боливия ранее неоднократно заявляла о намерении войти в состав этого объединения. Саммит БРИКС в этом году проходит 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. В принятой по итогам встречи декларации лидеры стран выразили надежду, что текущие усилия по урегулированию ситуации на Украине приведут к мирному соглашению, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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