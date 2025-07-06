Певец Прохор Шаляпин правильно расходует свой капитал, вкладываясь в покупку недвижимости. Об этом в разговоре с URA.RU заявила его близкая подруга светская дива Анна Калашникова. Певица заявила, что раньше всех узнала о том, что Прохор приобрел квадратные метры в престижном районе ЦАО.
«Поздравляю от души! Прохор большой молодец, что монетизирует свою популярность и делает выгодные инвестиции! Я считаю, что недвижимости много не бывает. Это очень выгодные инвестиции. Как минимум — стабильные. Популярность приходит и уходит, работа то есть, то нет. Прекрасно понимаете, что наш труд — непростой. А квадратные метры только растут! Это удачный бизнес: сдавать в аренду квартиры. Прохор обеспечит себе безбедное существование и стабильную старость», — говорит Анна.
Певица знает, о чем говорит. Она и сама на днях продала квартиру в Испании и вложилась в две новостройки в Москве. Так что Шаляпину запросто даст дружеский совет, если ему потребуется. Или даже не дружеский.
В свое время артисты встречались. А недавно Анна пошутила (или нет), что не против объединить свои квадраты с квадратами Прохора. Вот только есть одно но: Калашникова никак не вписывается в возрастные рамки дам, которые нравятся певцу. Но, может быть, счастливый обладатель квартир в центре Москвы пересмотрит свои взгляды?
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