Путин уволил министра транспорта России

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на сайте электронного публикования.
«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе. Он вступил в силу с момента подписания.
Роман Старовойт ранее занимал пост губернатора Курской области. Он имеет два высших образования: техническое и управленческое, а также степень кандидата педагогических наук. Карьера Старовойта началась в 1995 году в инвестиционной сфере. В дальнейшем он работал в правительстве Санкт-Петербурга, где курировал инвестиционные проекты. С 2010 по 2012 годы занимал должности в аппарате правительства РФ, а затем возглавил Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). В октябре 2018 года Старовойт был назначен заместителем министра транспорта РФ, а вскоре стал врио губернатора Курской области.
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