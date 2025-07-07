У Минтранса появился новый глава после увольнения Старовойта. Видео

Андрей Никитин назначен исполняющим обязанности главы Минтранса
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Андрей Никитин возглавил Минтранс после ухода Старовойта
Андрей Никитин возглавил Минтранс после ухода Старовойта Фото:

Новым главой Минтранса стал Андрей Никитин, ранее он находился на позиции заместителя. Такой указ подписан президент России Владимир Путин

«Назначить Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ», — говорится в тексте указа. Он опубликован на портале с официальными актами. 

Ранее министерством руководил Роман Старовойт. Сегодня, 7 июня, Путин уволил его. Старовойт на этой должности проработал больше года. Ранее он возглавлял Курскую область. Из-за чего Старовойт был лишен министерского кресла — пока неизвестно. Что бывший министр сделал за время своей работы — в материале URA.RU

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Новым главой Минтранса стал Андрей Никитин, ранее он находился на позиции заместителя. Такой указ подписан президент России Владимир Путин.  «Назначить Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ», — говорится в тексте указа. Он опубликован на портале с официальными актами.  Ранее министерством руководил Роман Старовойт. Сегодня, 7 июня, Путин уволил его. Старовойт на этой должности проработал больше года. Ранее он возглавлял Курскую область. Из-за чего Старовойт был лишен министерского кресла — пока неизвестно. Что бывший министр сделал за время своей работы — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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