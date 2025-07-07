Новым главой Минтранса стал Андрей Никитин, ранее он находился на позиции заместителя. Такой указ подписан президент России Владимир Путин.
«Назначить Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ», — говорится в тексте указа. Он опубликован на портале с официальными актами.
Ранее министерством руководил Роман Старовойт. Сегодня, 7 июня, Путин уволил его. Старовойт на этой должности проработал больше года. Ранее он возглавлял Курскую область. Из-за чего Старовойт был лишен министерского кресла — пока неизвестно. Что бывший министр сделал за время своей работы — в материале URA.RU.
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