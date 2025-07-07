Bloomberg: фото с саммита БРИКС отличается от хаоса на G20

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На саммите в Рио-де-Жанейро была принята итоговая декларация
На саммите в Рио-де-Жанейро была принята итоговая декларация Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

Совместная фотография лидеров БРИКС стала символом организованности и уважения к протоколу: никто из участников не опоздал и не пропустил фотосессию. Внимание на важную деталь, отличающую саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро от аналогичных встреч G20, обратило западное издание Bloomberg.

«В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию <…> Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте», — пишет Bloomberg. На прошлых фото отсутствовали ключевые мировые лидеры — президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Эксперты отмечают, что слаженное поведение делегаций БРИКС подчеркивает их единство и демонстрирует готовность к конструктивному диалогу.

С 2024 года в состав БРИКС вошли Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года — Индонезия. Это расширение значительно увеличило влияние объединения на мировой арене. Помимо стран-участниц, в статусе партнеров с БРИКС сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. На саммите в Рио-де-Жанейро была принята итоговая декларация. Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану, поддержали управление сектором Газа палестинскими властями и выразили обеспокоенность атаками на железнодорожную инфраструктуру в России. Кроме того, участники выразили надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совместная фотография лидеров БРИКС стала символом организованности и уважения к протоколу: никто из участников не опоздал и не пропустил фотосессию. Внимание на важную деталь, отличающую саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро от аналогичных встреч G20, обратило западное издание Bloomberg. «В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию <…> Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте», — пишет Bloomberg. На прошлых фото отсутствовали ключевые мировые лидеры — президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Эксперты отмечают, что слаженное поведение делегаций БРИКС подчеркивает их единство и демонстрирует готовность к конструктивному диалогу. С 2024 года в состав БРИКС вошли Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года — Индонезия. Это расширение значительно увеличило влияние объединения на мировой арене. Помимо стран-участниц, в статусе партнеров с БРИКС сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. На саммите в Рио-де-Жанейро была принята итоговая декларация. Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану, поддержали управление сектором Газа палестинскими властями и выразили обеспокоенность атаками на железнодорожную инфраструктуру в России. Кроме того, участники выразили надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...