Путин подкинул идеи желающим пройти в Госдуму в 2026 году

Участники форума АСИ представили президенту Владимиру Путину новые прорывные идеи и подсказали, о чем поговорить с Дональдом Трампом Фото: Роман Наумов © URA.RU

Перспективные идеи развития страны представили президенту Владимиру Путину на пятом форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». В зале наццентра «Россия» собрались те, кто смотрит в будущее. Как бывало и в прошлые годы, Путин снова сломал сценарий мероприятия: сначала решил узнать, как получить в бюджет дополнительно 5 трлн рублей, а потом засобирался: спешил на разговор с Дональдом Трампом. Но все же выслушал от зала пожелание американскому лидеру.

Прежде чем встретиться с участниками форума, президент познакомился с новыми российскими брендами, передает cобкор URA.RU. На выставке «Знай наших» были представлены бренды одежды, «культурных подарков» (среди них — новогодние игрушки), напитки и другая продукция отечественных производителей.

Глава АСИ Светлана Чупшева, как всегда, старалась быть строгим модератором, но президенту все-таки удалось сломать сценарий Фото: Роман Наумов © URA.RU

Традиционно модератором пленарного заседания форума стала глава АСИ Светлана Чупшева. По ее словам, на конкурс идей поступило 35 тысяч заявок, а за пять лет число участников выросло почти в 2,5 раза.

Путин говорил о форуме как об «уникальном механизме развития отдельных отраслей промышленности, производства, экономики в целом». «Механизм, построенный на энергии общества, очень большого количества людей, — отметил президент. — Все эти инициативы рождаются, проходят обкатку, как военные люди говорят, „на земле“.

Ежегодно конкретную поддержку получают тысячи лучших идей. А 100 самых значимых инициатив направляются в правительство, в ведомства для их использования при формулировании системных решений».

По словам Путина, общественная миссия форума заключается в том, чтобы «служить раскрытию талантов, огромного творческого потенциала наших людей». Он поделился, что его впечатлила выставка брендов «Знай наших».

«Надеюсь, что очень многое из того, что было показано, что было сделано, будет продвигаться. Мы будем этому способствовать. И, уверен, будут появляться новые и новые инициативы», — сказал глава государства.

После вступительного слова Путина глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о проектах прошлых лет, которые уже начали реализовываться. Следом модератор Чупшева хотела было продолжить знакомить президента с новыми лучшими идеями, но Путин, как нередко бывает на форумах АСИ, нарушил ее тщательно выстроенный сценарий.

«Я вот там видел табличку: “Помогу сэкономить для бюджета пять триллионов рублей”. Не могу пройти мимо этого», — сказал президент и попросил подать участнику форума микрофон.

Автор инициативы от волнения даже забыл представиться. Он очень сложно и долго рассказывал, как бюджет может сэкономить с помощью автоматизации процесса оценки имущества предприятий. Путин уточнил: «Речь идет о том, чтобы поднять из тени имущество и взимать налоги?» — спросил он.

На форуме АСИ собрались авторы проектов, которые должны помочь развитию страны Фото: Роман Наумов © URA.RU

Мужчина сначала подтвердил, что так и есть, но тут же начал оправдываться: мол, его идея — это автоматизировать процесс, поскольку сейчас это делается в ручном режиме. «Скажите спасибо, пожалуйста, вашему коллеге», — пошутил Путин, обращаясь уже к остальным сидящим в зале, кому в случае внедрения инициативы, вероятно, придется платить больше налогов. Тем не менее проект Путин попросил передать на изучение Шувалову.

Презентация лучших проектов все-таки началась, но вновь пошла не по сценарию. Путин послушал авторов лишь нескольких инициатив и… начал собираться.

«Я должен заканчивать. У меня протокольное мероприятие – разговор с президентом США намечен. Что передать от вас Трампу?» — поинтересовался Путин у зала.

Выслушать президент успел только одно предложение: автор просветительского медиапроекта PROРАЗВИТИЕ из Тюмени Николай Данн предложил обмениваться с американцами фильмами о том, кто мы есть, какие ценности транслируем. «Ну и президенту США привет от нас всех», — попросил Николай.

«Я думаю, Трампу предложение ваше должно понравиться. Он пропагандирует такую повестку внутри страны, — поддержал Путин. –

Мы могли бы и больше поговорить с вами, но неловко заставлять [Трампа] себя ждать. Обидится еще».

В этом году форум АСИ прошел в пятый раз. Самые «сильные идеи», которые могут помочь достичь национальных целей развития, получают финансовую, информационную, а порой и административную поддержку, и реализуются. Так было, например, в 2023 году, когда на форуме АСИ изобретатель Вячеслав Темкин из подмосковного Сергиева Посада рассказал президенту о новом космическом двигателе, который позволит выводить на орбиту спутники на расстоянии от 200 до 500 километров. Уже через пару дней об этой разработке Путин говорил в своем кабинете с Юрием Борисовым, который на тот момент возглавлял «Роскосмос».

В Калужской области благодаря инициативным людям возрождена целая деревня, рассказал губернатор Владислав Шапша Фото: Роман Наумов © URA.RU

Если даже проекты не получают федеральной поддержки, их «забирают» регионы. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал URA.RU об одной такой частной инициативе. Благодаря местным энтузиастам в Калужской области возрождена деревня Губино. В свое время она исчезла с карты России: по словам Шапши, на ее месте стояли заросшие поля и заброшенные дома. За пять лет было построено 90 домов, в которых сейчас проживает 130 семей.

«Сегодня там кипит жизнь. Играются свадьбы, рождаются дети, восстановлен храм, построены садик и школа, приют для девочек из сложных семей, восстанавливается скит. Это частная инициатива, мы помогли провести газ и электричество, сделать дорогу, чтобы этот проект состоялся», — поделился Шапша.

В этом году социальные проекты, по данным организаторов, доминировали в общем списке инициатив. Это, считает замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, «демонстрирует наличие у власти [которая задает направления развития] долгосрочных планов, длинных идей и стратегий». «Отсюда и национальные цели развития, и долгосрочные нацпроекты. Демонстрация так называемой длинной воли в условиях кризисов и нестабильности воспринимается гражданами позитивно», — отметил он.

При этом не стоит забывать, что Путин участвует в форуме АСИ фактически в преддверии старта парламентских выборов, которые состоятся в сентябре 2026 года, говорит Карягин. «Неофициально кампания начнется сразу после завершения Единого дня голосования — 2025. Социальные вопросы традиционно находят наибольший отклик у граждан. Именно поэтому мы видим такую динамику в темах», — объяснил политолог.

Глава Мордовии Артем Здунов уверен, что АСИ как фабрика идей помогает продвигать отечественные бренды на рынках Фото: Роман Наумов © URA.RU

Но и без технологических идей и новинок, конечно, не обошлось. Глава Мордовии Артем Здунов поделился с URA.RU, что поддержка местных брендов и проектов — это их узнаваемость, которая ведет к росту продаж. «Форум дает узнаваемость и позволяет бизнесу выйти на более высокий уровень. Так рождались многие мировые бренды, — говорит Здунов. — Люди активно участвуют в этих форумах, конкурсах, потому что видят, что это — фабрика идей, что доклад идет напрямую президенту страны. И эти проекты начинают жить».

Первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, координатор партийного проекта ЕР «Выбирай свое», экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который работал в экспертных группах АСИ, рассказал URA.RU, что заберет под крыло партпроекта инициативы, связанные с технологическим развитием.

«Мы заберем проекты, которые эксперты посчитали “сырыми”. Важно, чтобы ребята не ушли в никуда.

Хотим с каждым из них повстречаться, понять, что нужно для того, чтобы доработать проект и, в конце концов, чтобы авторы проектов могли претендовать на деньги для реализации своих идей, — рассказал Морозов. — В свое время в Ульяновской области мы поддержали гражданскую инициативу — дирижаблестроение. Сегодня это гигантская отрасль беспилотных авиасистем».