Чиновники заподозрили компанию тюменского депутата в экологическом преступлении

Депутат Николай Руссу обещал наказать сливавших бетон водителей, если их вина будет доказана Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Крупного подрядчика тюменского правительства компанию «Мостострой-11» депутата облдумы Николая Руссу подозревают в экологическом преступлении — сливе бетона в лесу. Об этом «URA.RU» рассказали в Северо-Уральском управлении Росприроднадзора.

«Административное расследование факта слива бетона еще продолжается. Но факты уже указывают на то, что компания „Мостострой-11“ причастна к этому», — сообщили агентству в ведомстве. По предварительным данным, на 11 километре Ялуторовского тракта в лесном массиве было обнаружено около 800 кв. м. загрязненной бетоном почвы. При этом на территории замечены следы попыток очистить ее техникой от застывшей смеси. Директор «Мостострой-11» Николай Руссу пообещал агентству чуть позднее прокомментировать ситуацию.

Ранее «URA.RU» сообщало, что представители тюменской экологической организации «Золотой хоровод» обнаружили в лесу бетономешалку с логотипом компании «Моторострой-11». Тогда Николай Руссу пообещал, что в случае доказанной вины водителя грузовой машины он будет наказан.