Политолог: решение Путина изменить Конституцию приведет к развитию демократии в России

Изменения Конституции, которые ранее анонсировал президент России Владимир Путин, повлияют на развитие демократии в стране. Таким мнением с «URA.RU» поделился политтехнолог Марат Баширов.
Ранее Путин предложил внести изменения в Конституцию России, а именно: запретить чиновникам иметь иностранное гражданство; кандидат на пост президента России должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет; сохранить положение, при котором один и тот же человек не может занимать президентский пост более двух сроков подряд. Также благодаря Путину парламент получит возможность назначать премьер-министра.
«Что касается пункта о президентском сроке, то здесь для нас новости нет, а остальные решения направлены на национализацию элит, применимую к госслужащим. Это развитие демократии в России», — заявил Баширов.
Политолог пояснил, что Путин собирается сделать партийное правительство. «Госдума и Совет Федерации перестанут быть декоративными органами власти. Одно дело, когда у вас есть мандат Госдумы, а теперь представьте, что у вас будут контрольные функции в правительстве. У вас есть право на назначение премьер-министра, но у вас появляется и ответственность за его решения», — заключил политтехнолог.