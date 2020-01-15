Российским высокопоставленным чиновникам запретят иметь иностранное гражданство

Владимир Путин подчеркнул, что смысл госслужбы заключается в служении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

Российским чиновникам запретят иметь иностранное гражданство. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

«[Чиновники] не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство, либо иной документ, который дает право проживать на территории другого государства», — сказал он. Глава государства предложил внести в Конституцию поправки и запретить иметь второе гражданство лицам, «которые занимают должности критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны».

В списке таких лиц оказались главы субъектов федерации, члены Совфеда, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, а также судьи. По словам Путина, смысл государственной службы заключается в служении. Он подчеркнул, что чиновники должны принять решение «связать свою жизнь с Россией, нашим народом, и никак иначе».

При этом Путин отметил, что все предложенные им поправки в Конституцию будут приняты только по результатам всенародного голосования. Президент подчеркнул, что именно народ является «носителем суверенитета и главным носителем власти». Российский лидер заявил, что сильную современную Россию можно построить только с уважением мнения ее граждан.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин анонсировал изменения оплаты труда и индексацию пенсий. Президент заявил, что минимальная оплата труда не может быть ниже прожиточного минимума. Также он считает, что Госдума должна утверждать кандидатуру премьер-министра и больше влиять на формирование правительства.