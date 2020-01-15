Госдума должна утверждать кандидатуру премьер-министра и больше влиять на формирование правительства, заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию, сказав о необходимости изменения Конституции. Он подчеркнул, что президент будет обязан принять решение Думы.
«Практически все фракции в Государственной думе <…> полагают, что Федеральное собрание (парламент — ред.) готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства», — сказал Путин.
Он отметил, что это заставит Госдуму нести большую ответственность за политику, которую проводит кабмин. Сейчас президент получает лишь согласие Госдумы на назначение председателя правительства (ст. 111, 112 Конституции), а затем назначает главу кабмина, его заместителей и всех министров.
«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства <…>, а затем по его представлению — председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность», — сказал президент.
Также российский лидер отметил, что заседания Госсовета с участием губернаторов стали важной частью управленческой схемы в стране. Президент предложил закрепить в Конституции особый статус Госсовета.