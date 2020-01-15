Путин сделал заявление по поводу изменения Конституции

Владимир Путин анонсировал изменения в Конституции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию в 2020 году

В Конституцию России нужно внести несколько поправок. С таким заявлением к Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин.

«Сегодня ряд политических объединений ставят вопрос о новой Конституции. Хочу вас заверить, что такого не будет. Потенциал Конституции 1993 года не исчерпан», — заявил Путин. Однако, по мнению президента, нынешняя Конституция нуждается в правках. «Предлагаю вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые влияют на развитие России», — пояснил Путин.

По словам российского лидера, Конституция России должна стать приоритетом в правовом пространстве страны. Путин предложил на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, занимающим «критически важные должности» — главы субъектов России, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и другие государственные служащие.

По мнению Путина, чтобы участвовать в выборах президента России, кандидат должен постоянно проживать на территории страны не менее 25 лет. При этом он не может иметь иностранное гражданство, подчеркнул глава России. «Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиален, но согласен с этим», — заявил президент.