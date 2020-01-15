Челябинский экс-министр уходит от губернатора и уезжает в Москву

Сергей Смольников покидает должность советника губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников увольняется с должности советника губернатора и уезжает в Москву. 15 января он отработал последний день, сообщил «URA.RU» источник в минэкономразвития.

«Попрощался с коллективом, сообщил, что переезжает на постоянное место жительство в Москву и будет там работать. Место будущей работы не называл», — пояснил источник.

В разговоре с «URA.RU» Смольников не подтвердил и не опроверг информацию о своей отставке с поста советника губернатора и предложил обратиться к нему за комментарием на будущей неделе.

Губернатор Алексей Текслер назначил Смольникова своим советником по экономическим вопросам, после того, как 27 июня уволил его с поста министра. Поводом для отставки стал срыв сроков министерством реализации нацпроектов.