14 января 2020
13 января 2020

Челябинский экс-министр уходит от губернатора и уезжает в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания бюджета на 2019 год. Челябинск, смольников сергей
Сергей Смольников покидает должность советника губернатораФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников увольняется с должности советника губернатора и уезжает в Москву. 15 января он отработал последний день, сообщил «URA.RU» источник в минэкономразвития.

«Попрощался с коллективом, сообщил, что переезжает на постоянное место жительство в Москву и будет там работать. Место будущей работы не называл», — пояснил источник.

В разговоре с «URA.RU» Смольников не подтвердил и не опроверг информацию о своей отставке с поста советника губернатора и предложил обратиться к нему за комментарием на будущей неделе.

Губернатор Алексей Текслер назначил Смольникова своим советником по экономическим вопросам, после того, как 27 июня уволил его с поста министра. Поводом для отставки стал срыв сроков министерством реализации нацпроектов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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Ссылки по теме
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