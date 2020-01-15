Путин предложил Медведеву новую должность после отставки правительства

Ради новой должности Дмитрия Медведева президент готов изменить закон
новость из сюжетаПравительство России отправили в отставку
Президент России Владимир Путин хочет создать должность зампредседателя Совета Безопасности. Этот пост он собирается предложить премьер-министру Дмитрию Медведеву, передает telegram-канал РИА «Новости».
«Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать», — приводит слова Путина telegram-канал RT. Также российский лидер сообщил, что будет просить депутатов о поддержке в этом вопросе.
Ранее стало известно, что правительство России подало в отставку. Медведев подчеркнул, что считает решение правильным после послания президента к Федеральному собранию в котором было предложено внести изменения в Конституцию, передает «Национальная служба новостей».