Путин предложил Медведеву новую должность после отставки правительства

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XIX съезд всероссийской политической партии
Ради новой должности Дмитрия Медведева президент готов изменить законФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Правительство России отправили в отставку

Президент России Владимир Путин хочет создать должность зампредседателя Совета Безопасности. Этот пост он собирается предложить премьер-министру Дмитрию Медведеву, передает telegram-канал РИА «Новости».

«Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать», — приводит слова Путина telegram-канал RT. Также российский лидер сообщил, что будет просить депутатов о поддержке в этом вопросе.

Ранее стало известно, что правительство России подало в отставку. Медведев подчеркнул, что считает решение правильным после послания президента к Федеральному собранию в котором было предложено внести изменения в Конституцию, передает «Национальная служба новостей».

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-
17
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