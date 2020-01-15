Правительство России ушло в отставку

Правительство России подало в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Дмитрия Медведева.
«Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений», — заявил Медведев. Премьер отметил, что считает решение правильным после послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина, который предложил измененить Конституцию.
Путин выступил с благодарностью к членам правительства за совместную работу. При этом он отметил, что у политиков «не все получилось». Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом кабмина.
Ранее Путин предложил внести изменения в Конституцию России. Так, президент решил передать свои полномочия формировать правительство Госдуме.
Места в правительстве лишились в том числе уральские политики — экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин и бывший губернатор Тюменской области, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.