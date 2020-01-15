Путин назвал имя нового российского премьера

Владимир Мишустин — кандидат на должность премьер-министра России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин назвал имя нового российского премьер-министра. Им стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства», — цитирует агентство представителя администрации президента. Кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра рассмотрит Госдума 16 января.

Ранее правительство России подало в отставку, напоминает РАПСИ . Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному анонсировал изменения в Конституцию России, уточняет агентство Nation News. Позже российский лидер предложил Медведеву стать заместителем главы Совета Безопасности, передает Radio Sputnik .

Мишустин окончил Московский станкоинструментальный институт в 1989 году. На государственную службу поступил в 1998 году в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Государственной налоговой службы Российской Федерации. В 2009 году пошел в кадровый резерв президента России, а в 2010 был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.