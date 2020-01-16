На Урале подсчитывают убытки тысяч жертв финансовой пирамиды

Полиция ищет жертв продолжателей дела Сергея Мавроди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские полицейские ищут жертв сетевой финансовой пирамиды. На сегодняшний день выявлены несколько тысяч пострадавших, «подаривших» предполагаемым мошенникам несколько миллионов рублей. По данным «URA.RU», финансовая пирамида включала в себя несколько структур — «Первый уральский ПКП», «Первый северный ПКП» и другие.

ГУ МВД по Свердловской области сообщает, что сеть работала с декабря 2016 по апрель 2019 года. «Возбуждено уголовное дело по статье „мошенничество в особо крупном размере“. Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела всех, кто мог пострадать от таких противоправных действий потребительских кооперативов, просят обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По словам Горелых, потребительские кооперативы под предлогом сохранения и приумножения средств пайщиков получали от них взносы, но не выполняли принятые обязательства.