Правительство РФ перед отставкой наградило сенаторов. Отметили и уральцев

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Научная конференция в центре Илизарова. Курган, перминова елена
Елена Перминова узнала о награде от «URA.RU»Фото: Екатерина Сычкова

Распоряжение о поощрении 11 российских сенаторов, трое из которых представляют уральские регионы, подписано 15 января Дмитрием Медведевым, на тот момент — председателем правительства РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Почетную грамоту правительства РФ получат два члена Совета Федерации, в том числе первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, представитель от правительства Курганской области. Она награждена «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Сама Перминова в разговоре с «URA.RU» призналась, что узнала о награждении от корреспондента агентства.

Еще девять членов Совета Федерации получили от правительства России благодарность. Среди них — представители Ханты-Мансийского автономного округа Юрий Важенин и Эдуард Исаков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 15 января правительство России в полном составе ушло в отставку. Решение было принято сразу после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию анонсировал изменения в Конституцию России.

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