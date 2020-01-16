Распоряжение о поощрении 11 российских сенаторов, трое из которых представляют уральские регионы, подписано 15 января Дмитрием Медведевым, на тот момент — председателем правительства РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.
Почетную грамоту правительства РФ получат два члена Совета Федерации, в том числе первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, представитель от правительства Курганской области. Она награждена «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность». Сама Перминова в разговоре с «URA.RU» призналась, что узнала о награждении от корреспондента агентства.
Еще девять членов Совета Федерации получили от правительства России благодарность. Среди них — представители Ханты-Мансийского автономного округа Юрий Важенин и Эдуард Исаков.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 15 января правительство России в полном составе ушло в отставку. Решение было принято сразу после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию анонсировал изменения в Конституцию России.